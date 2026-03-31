Aprile c' è la Luna Rosa e le stelle cadenti tra gli imperdibili eventi astronomici

Ad aprile, il cielo di primavera si anima con diversi eventi astronomici. Tra questi, la Luna Rosa e le stelle cadenti sono i fenomeni più attesi dagli appassionati di astronomia. La Luna Rosa si verifica durante la fase di plenilunio, mentre le stelle cadenti sono visibili in alcune notti specifiche del mese. Questi eventi sono visibili a occhio nudo e attraggono numerosi osservatori.

Luna Rosa, stelle cadenti, baci stellari. Ad aprile il cielo di primavera è pronto a regalare imperdibili spettacoli agli astrofili. Qui trovate le date, segnalate da meteo.it, da segnare in agenda per essere pronti a guardare all'insù. Giovedì 2 aprile il primo grande evento astronomico. Il plenilunio è quello noto come "Luna Rosa". Questo non significa che vedremo il nostro satellite di quel colore ma il nome è stato dato dai nativi americani perché in quel periodo fiorisce un particolare tipo di muschio selvatico, una pianta che ricorda l’ortensia, dai caratteristici fiori rosa. A risvegliarsi sotto la luce della Luna è la natura che diventa un simbolo di rinascita. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Una raccolta di contenuti su Luna Rosa

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Domani il cielo ci regalerà la prima Luna Piena di primavera Nonostante il nome suggestivo, non vedremo un disco color confetto fluttuare tra le stelle. La Luna Rosa deve il suo nome alla tradizione dei nativi americani, che scelsero questo termine per celeb - facebook.com facebook

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