Giugno nero per i treni a Milano | in arrivo un maxi sciopero di 23 ore e si comincia prima

Un maxi sciopero di 23 ore coinvolge i treni a Milano, con inizio anticipato rispetto alla data ufficiale. La protesta riguarda il settore ferroviario e si svolge nel mese di giugno, che si preannuncia molto caldo anche per altre agitazioni in Lombardia. La mobilitazione interessa i servizi di trasporto regionale e suburbano, con possibili disagi per i pendolari.

Il mese di giugno si preannuncia caldissimo sul fronte degli scioperi a Milano e in tutta la Lombardia, in particolare nel comparto ferroviario. Al centro della protesta c'è il duro scontro tra le sigle sindacali e le istituzioni sul futuro del trasporto pubblico, con una serie di agitazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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