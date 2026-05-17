Lunedì nero | maxi sciopero di 24 ore Treni bus e non solo a rischio | orari e fasce di garanzia
Lunedì 18 maggio si prevede uno sciopero generale di 24 ore che interesserà diverse categorie pubbliche in tutta Italia. A Genova e in Liguria, si attendono possibili disagi sui servizi di trasporto come treni e bus, con orari che potrebbero subire variazioni o cancellazioni. La protesta è stata indetta dal sindacato Usb e coinvolge vari settori pubblici, senza che siano state annunciate limitazioni o restrizioni particolari. Le fasce di garanzia saranno comunicate per limitare i disagi ai pendolari.
Lunedì 18 maggio possibili disagi a Genova e in Liguria, come in tutta Italia, per uno sciopero generale proclamato dal sindacato Usb per tutte le categorie pubbliche (qui le motivazioni). Coinvolti quindi tanti settori, ma i fari sono puntati soprattutto sui trasporti, perché sarà una giornata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sciopero Circumvesuviana, lunedì nero per pendolari e studenti
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