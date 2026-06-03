Giugno di sport sagre il nuovo libro di Riccardo Nencini e l' incontro con Vannino Chiti | gli eventi

Oggi, nel territorio aretino, si svolgono numerosi eventi tra sport, sagre e incontri culturali. Tra le iniziative in programma, ci sono manifestazioni sportive e appuntamenti dedicati alla promozione del libro di Riccardo Nencini. Inoltre, si terrà un incontro con Vannino Chiti, aperto al pubblico. Per segnalare altri eventi, è possibile scrivere all'indirizzo email indicato.

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 3 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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