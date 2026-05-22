Si apre Villa Vittoria Cultura | il 27 maggio la presentazione del libro di Vannino Chiti

Il 27 maggio si terrà a Firenze la presentazione di un nuovo libro scritto da Vannino Chiti, evento che segna l’inizio della stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura. La rassegna, ideata da Giovanni Fittante, si svolge presso Villa Vittoria e coinvolge diversi autori e manifestazioni culturali durante tutto l’anno. La presentazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti programmati per questa edizione, che comprende incontri, reading e conferenze dedicati a vari temi e autori.

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