Si apre Villa Vittoria Cultura | il 27 maggio la presentazione del libro di Vannino Chiti
Il 27 maggio si terrà a Firenze la presentazione di un nuovo libro scritto da Vannino Chiti, evento che segna l’inizio della stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura. La rassegna, ideata da Giovanni Fittante, si svolge presso Villa Vittoria e coinvolge diversi autori e manifestazioni culturali durante tutto l’anno. La presentazione si inserisce nel calendario degli appuntamenti programmati per questa edizione, che comprende incontri, reading e conferenze dedicati a vari temi e autori.
Firenze, 22 maggio 2026 – Parte ufficialmente la stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante. Il 27 maggio in viale Strozzi, a ingresso libero, ci sarà la presentazione del libro di Vannino Chiti “La democrazia sopravviverà a questo secoolo” (ed. I libri di Mompracem). La manifestazione vede come partner Fondazione Spadolini Nuova Antologia e Firenze Fiera e ha i patrocini di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze. Parteciperanno il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, il presidente di Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti: a entrambi sono riservati i saluti iniziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Nessun ritorno”: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri
Al via l’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco: si apre con la presentazione del libro “Adultescenti”Piazzetta Bagnasco riparte con la voglia di riconfermare il consenso delle stagioni precedenti, mettendo a frutto e potenziando i risultati...
’ ? --> ore 20:30 Villa Wassermann - Via della Vittoria 180, Giavera del Montello In occasione de Il Maggio dei Libri 2026, l’ facebook
Ivonne Villa (@ivonne69villa) / Posts and Replies x.com
Abitare l’altrove: la nuova stagione di Villa VittoriaCon l’arrivo dei primi riflessi dorati di maggio, Firenze si prepara a scrollarsi di dosso il grigiore della routine produttiva. La città, bellissima ma spesso frenetica, spinge i suoi abitanti alla r ... nove.firenze.it
Villa Vittoria Cultura, si riparte. Fittante: Continuità e innovazioneFIRENZECirca 20 date da maggio a fine settembre: torna Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, che ha già organizzato negli ultimi 6 anni 170 eventi in viale Strozzi. Due paro ... lanazione.it