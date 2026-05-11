Incontro e presentazione del nuovo libro di Riccardo Nencini
Lunedì 18 maggio alle 19,00 presso la Libreria Florida, la storica libreria indipendente in Piazza Dalmazia, a Rifredi lo scrittore e storico Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux presenterà il suo nuovo libro " Mai stanca di vivere" edito Mondadori.Durante l’incontro, l’autore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Giovedì 23 Aprile, alle ore 17, presentazione del libro “Ribelle di Carta” di Monica CasiniCOLLEFERRO – Giovedì 23 Aprile, alle ore 17, nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro verrà presentato il libro “Ribelle di Carta”...
Colleferro. “Sold out” alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” per la presentazione del libro “La Resistenza sui Monti Lepini”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato presentato Martedì 21 Aprile alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi’ di Colleferro il...
Argomenti più discussi: Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci - Fondazione Villa Bertelli; Riccardo Nencini presenta a Barberino il libro su Oriana Fallaci; Ottant'anni ben portati?, 5 incontri sulla Costituzione al Gabinetto Vieusseux di Firenze; Torna Elogio dell'Umano, a Villa Bardini 3 incontri su felicità, cura e solidarietà.
Ieri in Sala Ferri (Palazzo Strozzi, Firenze) si è svolta la Presentazione del libro di Nicoletta Perondi L’alba del giorno dopo in dialogo con l'autrice Riccardo Nencini (Presidente del Gabinetto Vieusseux), Caterina Ceccuti (giornalista e scrittrice) e Roberto Ba facebook
Oggi al @GabinettoV76314 presentazione del libro di Nicoletta Perondi, L'alba del giorno dopo, con Riccardo Nencini, Caterina Ceccuti e Roberto Badulato bit.ly/4qPiTFr x.com
Riccardo Nencini presenta a Barberino il libro su Oriana FallaciBARBERINO DI MUGELLO – Venerdì 8 maggio alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci di Riccardo Nencini, edito da Mondadori. L’incon ... ilfilo.net