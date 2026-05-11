Incontro e presentazione del nuovo libro di Riccardo Nencini

Da firenzetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 18 maggio alle 19,00 presso la Libreria Florida, la storica libreria indipendente in Piazza Dalmazia, a Rifredi lo scrittore e storico Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux presenterà il suo nuovo libro " Mai stanca di vivere" edito Mondadori.Durante l’incontro, l’autore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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