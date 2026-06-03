Giugno caldo per gli scioperi Dai trasporti agli avvocati
A giugno sono previsti numerosi scioperi sia a livello nazionale che locale. Tra le proteste più attese ci sono quelle nel settore dei trasporti, degli avvocati penalisti e nel comparto scuola. Le agitazioni coinvolgono diverse categorie professionali e si svolgono in varie città e regioni, con date e modalità diverse. La mobilitazione riguarda principalmente questioni salariali e condizioni di lavoro.
Tanti scioperi locali e nazionali sono previsti nel mese di giugno. Dal settore dei trasporti agli avvocati penalisti fino al comparto scuola. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giugno caldo per gli scioperi. Dai trasporti agli avvocati
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