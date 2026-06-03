Giugno caldo per gli scioperi. Dai trasporti agli avvocati

Notizia in breve

A giugno sono previsti numerosi scioperi sia a livello nazionale che locale. Tra le proteste più attese ci sono quelle nel settore dei trasporti, degli avvocati penalisti e nel comparto scuola. Le agitazioni coinvolgono diverse categorie professionali e si svolgono in varie città e regioni, con date e modalità diverse. La mobilitazione riguarda principalmente questioni salariali e condizioni di lavoro.