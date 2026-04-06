A partire da venerdì 10 aprile, si svolgeranno 14 scioperi nel corso del mese, dopo una tregua durante le festività pasquali che aveva interrotto le proteste. Le agitazioni coinvolgono vari settori, tra cui i trasporti e l’aviazione, e il calendario delle manifestazioni si presenta già ricco di iniziative previste nei prossimi giorni.

Con la tregua di Pasqua che ha fermato le agitazioni, il calendario di aprile si presenta già carico di mobilitazioni. Un mese che, secondo i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, vedrà 14 scioperi distribuiti in sei giornate, con una forte concentrazione nel settore aereo e una coda di proteste locali nel trasporto pubblico. Il 10 aprile giornata cruciale per il trasporto aereo Il momento più critico è previsto per giovedì 10 aprile, quando si concentreranno 8 scioperi, tutti nel comparto aereo. Una simultaneità che non è casuale: le agitazioni riguardano infatti diversi segmenti dello stesso sistema operativo, in particolare il personale di ENAV e delle società collegate, tra cui Techno Sky. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scioperi di aprile, 14 stop in un mese: si parte venerdì 10. Dai trasporti agli aerei, il calendario

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Tutti gli scioperi previsti per il mese di Aprile: dai trasporti alla sanità x.com

Mentre la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha dato il via libera al FERMO annunciato da Trasportounito dal 20 al 25 aprile. ” L’autotrasporto – ha dichiarato il segretario generale dell’associazione Maurizio Longo – ha perso 200 euro ogni mille litri di ca facebook