Dai trasporti alla scuola inizia il giugno caldo degli scioperi | le date da segnare

A giugno si prevede un aumento di scioperi, soprattutto nel settore dei trasporti. Le manifestazioni sono programmate in diverse date e coinvolgono lavoratori di vari servizi pubblici. La mobilitazione riguarda sia il personale dei mezzi pubblici sia altri settori collegati. Le agitazioni sono state annunciate e si svolgeranno nel corso del mese, interessando varie aree e servizi essenziali.

(Adnkronos) – Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La data da segnare, per chi deve prendere il treno, è quella dell'11 giugno. Disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre per il trasporto pubblico locale c'è un fitto calendario di proteste a livello territoriali,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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