A Giugliano, presso il centro anziani, si svolge un corso di ginnastica dolce condotto da uno specializzando in scienze motorie. La lezione dura un'ora e coinvolge uomini e donne interessati a praticare esercizi adatti alla loro età.

Ginnastica dolce e posturale, un modo per stare insieme e fare attività fisica: ha questo scopo l'attività che si tiene due volte a settimana al centro anziani di Giugliano. Uno specializzando in scienze motorie tiene una lezione di un'ora a donne e uomini che vogliono praticare ginnastica adatta alla loro età. Tanto entusiasmo da parte dei partecipanti, principalmente donne che la trovano un'iniziativa utile per socializzare e fare attività fisica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Corso di ginnastica dolce al centro anziani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giugliano. Corso di ginnastica dolce al centro anziani

Notizie e thread social correlati

Villa dei Fiori: al via la ginnastica dolce all’aperto accompagnata dal violinoÈ iniziata la sessione di ginnastica dolce all’aperto in una villa dedicata alla riabilitazione, con accompagnamento musicale dal vivo al violino.

Per Essilux alleanze di lungo corso: "Con Dolce&Gabbana fino al 2050"EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana hanno firmato un accordo di licenza che durerà fino al 2050.

Argomenti più discussi: La Roma femminile fa il Doblete: 1-0 alla Juventus e Coppa Italia conquistata. Decide Giugliano; Tumori in Campania, il piano di Fico: Trasparenza sui dati e patto sulle bonifiche; Roma da coppa: Giugliano piega la Juventus, a Vicenza è festa giallorossa; Grande partecipazione per la giornata conclusiva del concorso Il Gusto delle Parole.