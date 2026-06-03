Giugliano Corso di ginnastica dolce al centro anziani
A Giugliano, presso il centro anziani, si svolge un corso di ginnastica dolce condotto da uno specializzando in scienze motorie. La lezione dura un'ora e coinvolge uomini e donne interessati a praticare esercizi adatti alla loro età.
Ginnastica dolce e posturale, un modo per stare insieme e fare attività fisica: ha questo scopo l'attività che si tiene due volte a settimana al centro anziani di Giugliano. Uno specializzando in scienze motorie tiene una lezione di un'ora a donne e uomini che vogliono praticare ginnastica adatta alla loro età. Tanto entusiasmo da parte dei partecipanti, principalmente donne che la trovano un'iniziativa utile per socializzare e fare attività fisica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Giugliano. Corso di ginnastica dolce al centro anziani
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