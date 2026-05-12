Villa dei Fiori | al via la ginnastica dolce all’aperto accompagnata dal violino
È iniziata la sessione di ginnastica dolce all’aperto in una villa dedicata alla riabilitazione, con accompagnamento musicale dal vivo al violino. Le attività si svolgono nel parco, che ospita gli esercizi, mentre i partecipanti si muovono seguendo le indicazioni degli istruttori. Durante le sedute, i pazienti mostrano entusiasmo e partecipazione attiva, coinvolti dalla musica e dall’ambiente naturale.
Una melodia che accompagna il movimento, il verde del parco che diventa spazio di cura, il sorriso dei pazienti che si trasforma in partecipazione autentica.È iniziato ieri, e proseguirà ogni lunedì, presso il Presidio di Riabilitazione Villa dei Fiori di Nocera Inferiore, il nuovo percorso di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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