Villa dei Fiori | al via la ginnastica dolce all’aperto accompagnata dal violino

È iniziata la sessione di ginnastica dolce all’aperto in una villa dedicata alla riabilitazione, con accompagnamento musicale dal vivo al violino. Le attività si svolgono nel parco, che ospita gli esercizi, mentre i partecipanti si muovono seguendo le indicazioni degli istruttori. Durante le sedute, i pazienti mostrano entusiasmo e partecipazione attiva, coinvolti dalla musica e dall’ambiente naturale.

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