Per Essilux alleanze di lungo corso | Con Dolce&Gabbana fino al 2050

EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana hanno firmato un accordo di licenza che durerà fino al 2050. La partnership riguarda lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana a livello globale. La collaborazione si basa su un rapporto di lunga data tra le due aziende.

EssilorLuxottica e Dolce&Gabbana hanno esteso la loro partnership fino al 2050. L’accordo di licenza riguarda lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo accordo perché ci permetterà di accompagnare Dolce&Gabbana, uno dei marchi più iconici al mondo a cui siamo molto legati, espressione unica di stile, arte e cultura, in un percorso idealmente senza fine", commenta in una nota Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica. "Con un orizzonte temporale di venticinque anni, la collaborazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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