L’olandese Vollering ha vinto il tappone dolomitico alla nona tappa del Giro Women, con un’azione decisiva in salita. Longo Borghini è arrivata quinta a 15 secondi. Questa è la prima vittoria dell’olandese in questa corsa, dopo aver conquistato numerosi altri titoli in carriera. La tappa si è svolta a Santo Stefano di Cadore, con un percorso impegnativo che ha messo alla prova le atlete.

Anche Demi Vollering pianta la sua bandierina sul pianeta Giro Women. La campionessa olandese della FdJ-Suez, la più pagata del movimento femminile con 1 milione di euro all’anno, non aveva ancora festeggiato nella corsa rosa femminile, lei che in carriera ha conquistato il Tour 2023 e due Vuelta (2024 e 2025), più Fiandre, Amstel, 2 Freccia Vallone, 3 Liegi, 2 Strade Bianche. Oggi si è imposta nella quinta frazione, Longarone-Santo Stefano di Cadore, 146 km, tappone dolomitico da 3400 metri di dislivello. Nella volata a quattro, ha battuto nettamente la connazionale Anna Van der Breggen in maglia rosa e la tedesca Antonia Niedermaier; a 2” la canadese Holmgren. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro Women, il tappone dolomitico a Vollering. Longo Borghini quinta a 15”

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