Giro d’Italia Women 2026 Longo Borghini contro Vollering e non solo | favorite e outsider per la Maglia Rosa
Durante il Giro d’Italia Women 2026, Elisa Longo Borghini, campionessa in carica, si prepara a concorrere per il suo terzo successo consecutivo. Tuttavia, Demi Vollering è indicata come la principale favorita alla Maglia Rosa. La gara vede anche altri ciclisti considerati outsider pronti a competere per la vittoria finale. La competizione si svolge con diversi atleti in corsa per indossare la maglia rosa.
La campionessa uscente Elisa Longo Borghini va a caccia del terzo trionfo consecutivo, ma la grande favorita resta Demi Vollering. Al via anche Marlen Reusser, Anna van der Breggen e tante outsider pronte a inserirsi nella lotta per il podio. Il Giro d’Italia Women 2026 si prepara a regalare una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Il percorso, con una cronoscalata, le Dolomiti, il Colle delle Finestre e l’arrivo a Sestriere, sembra disegnato per le grandi scalatrici e promette una battaglia aperta fino all’ultima tappa. Se c’è una favorita numero uno per la conquista della Maglia Rosa, il nome è quello di Demi Vollering. L’olandese arriva al Giro forte di una stagione straordinaria e con l’obiettivo di aggiungere la Corsa Rosa a un palmarès già ricchissimo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Giro d'Italia Women Preview with Elisa Longo Borghini | Giro Women 2026 Podcast
Notizie e thread social correlati
Giro delle Fiandre femminile 2026, Longo Borghini prova ad inserirsi nel duello Vollering-WiebesIl Giro delle Fiandre femminile del 2026 si avvicina, con la ciclista italiana che cerca di inserirsi nel confronto tra Vollering e Wiebes.
Leggi anche: LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: allungo di Vollering sul Koppenberg. Perde contatto Wiebes, bene Longo Borghini
Temi più discussi: Giro d’Italia Women 2026: partenza dell’8°Tappa Rivoli-Sestriere; Sabato 30 maggio parte da Cesenatico la 37ª edizione del Giro d'Italia femminile; Giro d’Italia Women 2026, la startlist provvisoria; Il Giro d’Italia Women arriva in città: la mappa del percorso cittadino e le zone con i divieti.
The future is ready to take the stage Who will claim the Maglia Bianca as the best young rider? Il futuro è pronto a salire sul palco Chi conquisterà la Maglia Bianca di miglior giovane? #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #wow x.com
Sabato al via il Giro d'Italia Women con Elisa Longo Borghini facebook
RTL 102.5 radio ufficiale del Giro d’Italia Women 2026: dirette, inviati e contest per gli ascoltatoriRTL 102.5 sarà la radio ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, confermando per il terzo anno consecutivo la collaborazione con RCS Sports & Events. La corsa rosa femminile, tra gli appuntamenti più p ... fm-world.it
Giro d’Italia Women: sabato 30 maggio la prima tappa, con arrivo a Ravenna. Le strade chiuse e gli orari di chiusuraCome già annunciato, il Giro d’Italia Women attraverserà il territorio del comune di Ravenna sabato 30 maggio (prima tappa Cesenatico – Ravenna). Per l’occasione, nella notte tra il 29 e il 30 maggio ... ravennawebtv.it