La campionessa uscente Elisa Longo Borghini va a caccia del terzo trionfo consecutivo, ma la grande favorita resta Demi Vollering. Al via anche Marlen Reusser, Anna van der Breggen e tante outsider pronte a inserirsi nella lotta per il podio. Il Giro d’Italia Women 2026 si prepara a regalare una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Il percorso, con una cronoscalata, le Dolomiti, il Colle delle Finestre e l’arrivo a Sestriere, sembra disegnato per le grandi scalatrici e promette una battaglia aperta fino all’ultima tappa. Se c’è una favorita numero uno per la conquista della Maglia Rosa, il nome è quello di Demi Vollering. L’olandese arriva al Giro forte di una stagione straordinaria e con l’obiettivo di aggiungere la Corsa Rosa a un palmarès già ricchissimo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia Women 2026, Longo Borghini contro Vollering e non solo: favorite e outsider per la Maglia Rosa

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Giro d'Italia Women Preview with Elisa Longo Borghini | Giro Women 2026 Podcast

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