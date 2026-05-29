Giro d’Italia Women 2026 Longo Borghini contro Vollering e non solo | favorite e outsider per la Maglia Rosa

Da sportface.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Giro d’Italia Women 2026, Elisa Longo Borghini, campionessa in carica, si prepara a concorrere per il suo terzo successo consecutivo. Tuttavia, Demi Vollering è indicata come la principale favorita alla Maglia Rosa. La gara vede anche altri ciclisti considerati outsider pronti a competere per la vittoria finale. La competizione si svolge con diversi atleti in corsa per indossare la maglia rosa.

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La campionessa uscente Elisa Longo Borghini va a caccia del terzo trionfo consecutivo, ma la grande favorita resta Demi Vollering. Al via anche Marlen Reusser, Anna van der Breggen e tante outsider pronte a inserirsi nella lotta per il podio. Il Giro d’Italia Women 2026 si prepara a regalare una delle edizioni più competitive degli ultimi anni. Il percorso, con una cronoscalata, le Dolomiti, il Colle delle Finestre e l’arrivo a Sestriere, sembra disegnato per le grandi scalatrici e promette una battaglia aperta fino all’ultima tappa. Se c’è una favorita numero uno per la conquista della Maglia Rosa, il nome è quello di Demi Vollering. L’olandese arriva al Giro forte di una stagione straordinaria e con l’obiettivo di aggiungere la Corsa Rosa a un palmarès già ricchissimo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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