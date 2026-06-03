Giro Giro Napoli percorsi guidati e laboratori per bambini | gli appuntamenti gratuiti di giugno e luglio

Entra nel vivo la terza edizione di Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Scpa. Ogni sabato, per tutto il mese di giugno e fino al 4 luglio, data che segnerà l’ultimo appuntamento prima della consueta pausa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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