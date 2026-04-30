Cuci e scuci | laboratori gratuiti per bambini e genitori

A maggio, presso la biblioteca “Ognibene”, prende il via un nuovo progetto gratuito rivolto a bambini e genitori, intitolato “Cuci e scuci”. Il laboratorio è promosso dall’Associazione C.A.SA. e prevede attività di cucito e ricamo, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie in momenti di collaborazione e creatività. La partecipazione è aperta a tutti i bambini accompagnati dai genitori, senza costi di iscrizione.

Nel mese di maggio alla biblioteca “Ognibene” debutta, a cura dell’Associazione C.A.SA., un nuovo progetto rivolto a bambini e genitori: Cuci e scuci. Ideato dal team di Incontri impossibili, che da cinque anni apre alla cittadinanza luoghi e personaggi della città, il nuovo format vuole essere.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Desteenazione Brindisi: laboratori gratuiti dedicati a genitori e giovani per "andare oltre"BRINDISI - Due laboratori dedicati ad argomenti di stretta attualità organizzati presso gli spazi di Desteenazione Brindisi, il centro di... Matierno, Carnevale inclusivo: associazioni regalano festa e laboratori gratuiti ai bambini del quartiere.Il Carnevale ha illuminato con coriandoli, musica e giochi il Centro di aggregazione di Matierno, regalando una giornata di festa ai più piccoli e...