Nuovi laboratori gratuiti | sei appuntamenti per sviluppare nuove competenze

La Città di Fasano ha comunicato l'organizzazione di sei laboratori gratuiti rivolti a cittadini interessati a sviluppare nuove competenze. Questi incontri rientrano nella misura regionale Punti Cardinali, finanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia, e fanno parte del progetto Orizzonte 360°. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgeranno nel quadro delle attività promosse dall’assessorato alle Politiche giovanili. Le date e i dettagli specifici saranno comunicati prossimamente.

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