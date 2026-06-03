Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, da Longarone a Sante Stefano di Cadore. La corsa riprende nel Veneto, dopo la cronoscalata di ieri. La gara si svolge su un percorso pianeggiante e vallonato e prevede orari di partenza e arrivo specifici. La tappa viene trasmessa in diretta televisiva. Le concorrenti affrontano un percorso di circa 100 chilometri.

Riparte dal Veneto, dopo la bellissima cronoscalata di ieri, il Giro d’Italia al femminile 2026 che vede oggi in scena la tappa numero cinque, da Longarone a Sante Stefano di Cadore. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 146 chilometri da percorrere e 3400 metri di dislivello. Prima parte di gara non durissima, poi si approccia il primo GPM di giornata, Passo Tre Croci (8 km al 7.3%). Lunga discesa e troviamo l’accoppiata Passo di Sant’Antonio (7.5 km all’8.4%) e Costa (4.3 km all’8.6%), due salite vere che possono già fare la differenza. Dopo un primo passaggio sulla linea d’arrivo la frazione si andrà a decidere con la seconda scalata alla salita di Costa, con scollinamento a meno di 15 chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Longarone-Sante Stefano di Cadore: orari, percorso, tv. Sfida tra le big

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