Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Roncade-Caorle | orari percorso tv Le velociste pronte per un nuovo sprint

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, da Roncade a Caorle, si è verificato un incidente tra le atlete. La corsa si è conclusa senza incidenti gravi, ma nel post gara si sono verificati alcuni problemi. La gara è iniziata con un ritmo elevato e ha visto diverse fasi di sprint. Gli orari e il percorso sono stati rispettati, e la trasmissione televisiva è andata in onda come previsto.