Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Roncade-Caorle | orari percorso tv Le velociste pronte per un nuovo sprint
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, da Roncade a Caorle, si è verificato un incidente tra le atlete. La corsa si è conclusa senza incidenti gravi, ma nel post gara si sono verificati alcuni problemi. La gara è iniziata con un ritmo elevato e ha visto diverse fasi di sprint. Gli orari e il percorso sono stati rispettati, e la trasmissione televisiva è andata in onda come previsto.
L’inizio è stato sicuramente scoppiettante, ma più per quanto è successo nel post gara che per la sua conclusione. La giuria ha infatti deciso di squalificare dalla corsa Lorena Wiebes, vincitrice della prima tappa e conseguente Maglia Rosa, simbolo del primato che ora è sulle spalle di Elisa Balsamo. Il Giro d’Italia femminile 2026 è pronto ad affrontare la seconda tappa, Roncade-Caorle di 156 chilometri. In attesa dell’arrivo delle frazioni mosse e di quelle di montagna, il tracciato odierno sembra nuovamente far presagire la conclusione della gara con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. Bisognerà vedere chi avrà la forza necessaria e le gambe per poter piazzare lo spunto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso per velociste resistentiOggi si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle.
Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Plovdiv-Sofia: orari, percorso, tv. Ultimo sprint in BulgariaOggi si è conclusa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia.
Temi più discussi: Giro d'Italia Women, domenica la tappa da H-Farm a Caorle; Caorle, Il 31 maggio arriva il Giro d’Italia Women; 9 TAPPE E 1177 CHILOMETRI. ECCO IL PERCORSO DEL GIRO WOMEN 2026; Giro d'Italia Women 2026 - Analisi del percorso.
Domenica 31 maggio Cordignano avrà il piacere di accogliere il passaggio del Giro d’Italia Femminile, in occasione della tappa Roncade – Caorle. Le atlete arriveranno da Vittorio Veneto e attraverseranno il nostro territorio percorrendo: Via Pas facebook
LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso per velociste resistentiBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, che giunge alla trentasettesima edizione, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle. Il ... oasport.it
Giro d’Italia femminile 2026: il percorso e le 9 tappe ai raggi X. C’è il Colle delle Finestre!Il grande ciclismo non conosce soste. Il Giro d'Italia maschile deve ancora affrontare le ultime tappe e la passerella finale di Roma, ma scalda già i ... oasport.it