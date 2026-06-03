Giro d' Italia donne | Monica Trinca Colonel conserva la top-ten
Dopo aver concluso la cronoscalata di ieri al quinto posto, Monica Trinca Colonel ha mantenuto la stessa posizione nella classifica generale alla partenza della tappa odierna. Oggi la ciclista si è sfidata su un percorso impegnativo da Longarone a Santo Stefano di.
Dopo la cronoscalata di ieri, in cui si è piazzata al quinto posto (stessa posizione che occupava anche nella classifica generale alla partenza della frazione odierna, la quinta), oggi Monica Trinca Colonel si è misurata su un altro percorso difficile, quello da Longarone a Santo Stefano di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Monica Trinca Colonel verso il Giro Women
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