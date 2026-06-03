Giro d' Italia donne | Monica Trinca Colonel conserva la top-ten

Da sondriotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo aver concluso la cronoscalata di ieri al quinto posto, Monica Trinca Colonel ha mantenuto la stessa posizione nella classifica generale alla partenza della tappa odierna. Oggi la ciclista si è sfidata su un percorso impegnativo da Longarone a Santo Stefano di.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la cronoscalata di ieri, in cui si è piazzata al quinto posto (stessa posizione che occupava anche nella classifica generale alla partenza della frazione odierna, la quinta), oggi Monica Trinca Colonel si è misurata su un altro percorso difficile, quello da Longarone a Santo Stefano di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

Video Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giro d'Italia donne: Monica Trinca Colonel ottima quinta nella cronoscalata al Nevegal

Leggi anche: Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

Temi più discussi: Giro d'Italia donne: al via anche Monica Trinca Colonel; GIRO D'ITALIA WOMEN. VAN DER BREGGEN VOLA NELLA CRONOSCALATA DEL NEVEGAL E SI VESTE DI ROSA. 5^ TRINCA COLONEL; Monica Trinca Colonel verso il Giro Women; Giro d’Italia Women 2026, impresa di Monica Trinca Colonel: la valtellinese chiude quinta nella cronoscalata Belluno-Nevegal.

monica trinca colonel giro d italia donneMonica Trinca Colonel brilla al Nevegal: quinta nella cronoscalata del Giro d’Italia WomenGrande prestazione per la ciclista valtellinese Monica Trinca Colonel nella quarta tappa del Giro d’Italia Women 2026, andata in scena ieri, martedì 2 giugno, con la suggestiva e impegnativa ... intornotirano.it

monica trinca colonel giro d italia donneLE PAGELLE DEL GIRO WOMEN. VAN DER BREGGEN IMBATTIBILE, MA CHE GARA PER TRINCA COLONEL!Dopo la cronoscalata del Nevegal, che ieri come da promostico ha riscritto le gerarchie della classifica generale, il Giro d'Italia Women riparte con una tappa tutta bellunese: ijn programma c'è la ... tuttobiciweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web