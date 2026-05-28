Nuovo episodio di Bike Today dedicato al Giro d’Italia Women che partirà sabato da Cesenatico. Ospite speciale di questa puntata: Monica Trinca Colonel, una delle probabili protagoniste della corsa rosa, atleta della Liv AlUla Jayco. Si lancia verso la Corsa Rosa l’azzurra che negli ultimi anni è riuscita a fare un salto di qualità incredibile diventando praticamente la seconda italiana dopo l’inarrivabile Elisa Longo Borghini nelle corse a tappe e nelle gare più dure. Obiettivi ambiziosi per lei che non si limita a centrare il piazzamento e margini di crescita importanti. Vuelta, Giro e poi Tour in questa stagione intensissima, a fine anno spazio anche alla Maglia Azzurra con la possibile convocazione per i Mondiali in Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca Colonel

Ciclismo: alla Vuelta, Monica Trinca Colonel punta il podioNella sesta tappa della Vuelta femminile, la cronaca si concentra sulla performance di Monica Trinca Colonel, che ha partecipato alla gara tra Gijòn...

Temi più discussi: È online Muri #18: Girare pagina. Dal Giro d'Italia Women al Giro del '49 con Buzzati; Durango Durango Emakumeen Saria 2026, Paula Blasi continua a vincere; Ciclismo, un super Marco Previsdomini trionfa alla 63ª Coppa Città di Cavaion; San Marino sempre più calamita di campioni: in sei mesi 18 nuovi residenti d'élite.

Oggi esordio su Muri, la newsletter settimanale, con una chiacchierata con Monica Trinca Colonel alla vigilia del Giro d'Italia substack.com/@ciclowebit/no… x.com

Monica Trinca Colonel nella top ten alla Vuelta di SpagnaMonica Trinca Colonel ha concluso la Vuelta femminile, equivalente spagnolo del giro d'Italia di ciclismo, con un'ottima 7^ posizione, lo stesso piazzamento ottenuto lo scorso anno nella medesima ... intornotirano.it

Il talento di Monica Trinca Colonel: Sono cresciuta, punto a Giro e TourGrosotto (Sondrio) – Monica Trinca Colonel è ora una splendida realtà del ciclismo su strada italiano. Il nome nuovo del mondo delle due ruote azzurro. La 26enne valtellinese, nata e cresciuta a ... ilgiorno.it