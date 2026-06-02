Giro d' Italia donne | Monica Trinca Colonel ottima quinta nella cronoscalata al Nevegal

Da sondriotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarta tappa del Giro d'Italia donne, con la cronoscolata al Nevegal e ottima prova della valtellinese Monica Trinca Colonel che ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 33'09" a 1'31" di distacco dalla vincitrice, l'olandese Anna van der Breggen, ma a stretto contatto con tutte le altre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Monica Trinca Colonel verso il Giro Women

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