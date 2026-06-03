giovani nei campi confiscati alla mafia

Nove giovani provenienti dai Comuni del Valdarno fiorentino parteciperanno a una settimana di attività sui terreni confiscati alla mafia. Durante questa esperienza, svolgeranno lavori di volontariato, partecipando a sessioni di formazione e iniziative di cittadinanza attiva. L’obiettivo è coinvolgerli direttamente nelle operazioni di gestione e riqualificazione di terreni sottratti alla criminalità organizzata. L’attività durerà una settimana e mira a promuovere la partecipazione giovanile.

Per nove ragazzi dei Comuni del Valdarno fiorentino c’è un’occasione di vivere un’esperienza importante, educativa, che cambia la vita: potranno svolgere una settimana di volontariato, formazione e cittadinanza attiva sui terreni sottratti alla criminalità organizzata. Anche per il 2026 i Comuni di Figline e Incisa, di Reggello e di Rignano aderiscono al progetto " E!State Liberi! ", promosso insieme agli altri Comuni del Valdarno e all’associazione Libera, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della legalità e dell’impegno civile. È aperta la selezione per individuare tre giovani residenti in ognuno dei tre Comune che parteciperanno al campo di volontariato in programma dal 20 al 25 luglio a Polistena, nel territorio della Piana di Gioia Tauro, una delle aree simbolo della lotta alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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