Beni confiscati alla mafia | in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziati

In provincia di Lecce sono stati finanziati quattro dei tredici progetti relativi al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, risultato più alto rispetto ad altre aree della regione. Questi interventi fanno parte di un programma regionale volto a gestire e valorizzare i beni che sono stati sequestrati alle organizzazioni criminali. La provincia si distingue per il numero di iniziative sostenute in questo settore.

LECCE - La provincia di Lecce è quella che ha ottenuto il maggior numero di interventi finanziati nel programma regionale sul riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata.Sono quattro, infatti, i progetti salentini ammessi, distribuiti tra Taurisano, Monteroni, Trepuzzi e Melendugno, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Libera e il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia"Diamo Linfa al Bene": anche a San Giovanni raccolta firme per il riuso sociale dei beni confiscati alle mafie.

Imprenditore di Enna vicino alla mafia: confiscati beni per 1,2 milioniBeni per 1,2 milioni di euro sono stati confiscati, in primo grado, dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore ennese con precedenti...

Temi più discussi: Beni confiscati alla criminalità, inaugurati a Napoli e Caserta due centri per i giovani; Marcia della Legalità e Lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia: centinaia di bambini e giovani protagonisti delle iniziative a Corsico; I beni confiscati e la città che deve ancora conoscerli; Erano della mafia, ora sono alloggi destinati a persone fragili.

Puglia Beni Comuni: 11 milioni volti al riuso di beni confiscati alla criminalità organizzataSono 13 i beni confiscati alla criminalità organizzata che si trasformeranno in nuovi progetti per i cittadini pugliesi. È questo l’esito dell’avviso pubblico Puglia Beni comuni ... trmtv.it

Beni confiscati alla mafia: in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziatiIl programma regionale sostiene il riuso sociale degli immobili sottratti alla criminalità organizzata. Gli interventi riguardano Taurisano, Monteroni, Trepuzzi e Melendugno, tra accoglienza, inclusio ... lecceprima.it

Riuso sociale dei beni confiscati, la presentazione dei 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia. Tra questi anche Ruvo e Trani #puglia #attualità #beni #confisca #riuso - facebook.com facebook

Regione, 13 Comuni riutilizzeranno beni confiscati alla mafia: presentati i progetti del bando da 11 mln VIDEO x.com