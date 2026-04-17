Beni confiscati alla mafia ad Acireale via alla riqualificazione di un terreno in contrada Zaccanazzo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di un terreno confiscato alla criminalità organizzata in contrada Zaccanazzo, ad Acireale. L’intervento riguarda un’area che era stata sottoposta a sequestro e ora sarà destinata a nuovi usi. Le operazioni prevedono interventi di sistemazione e valorizzazione del sito, con l’obiettivo di riqualificare l’area e restituirla alla comunità locale. La procedura è stata avviata dalle autorità competenti.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del terreno confiscato alla criminalità organizzata in contrada Zaccanazzo, ad Acireale. L’area, estesa circa 1750 metri quadrati e situata tra via Barbagallo e via Cerami, è stata trasferita al patrimonio comunale dall’Agenzia Nazionale per.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Imprenditore di Enna vicino alla mafia: confiscati beni per 1,2 milioniBeni per 1,2 milioni di euro sono stati confiscati, in primo grado, dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore ennese con precedenti... Caltanissetta: beni confiscati alla mafia, scatta la gara socialeIl Comune di Caltanissetta ha avviato una procedura formale per affidare la gestione degli immobili confiscati alla criminalità situati in Contrada... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla Regione; Beni confiscati alla mafia: in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziati; Regione, 13 Comuni riutilizzeranno beni confiscati alla mafia: presentati i progetti del bando da 11 mln VIDEO; Dalla mafia alla comunità: 13 progetti per il riuso sociale di luoghi confiscati. Pronto un primo alloggio confiscato alla mafia: diventerà casa per una famiglia delle baraccopoliPronto un primo alloggio confiscato alla mafia per essere assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli. newsicilia.it Messina, pronta per l’assegnazione la prima casa confiscata alla mafiaA Messina è pronto per essere assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli il primo dei quattro appartamenti che l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia ha affidato alla Struttu ... strettoweb.com TRIS Siracusa. . Sarà assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli il primo dei quattro appartamenti che l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia ha affidato alla Struttura commissariale per il risanamento di Messina - facebook.com facebook Legalità: beni confiscati alle mafie, il Parlamento degli studenti farà monitoraggio x.com