Giovane in coma per miele da sballo | quali sono gli effetti e perché è così pericoloso

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 17enne è ancora in coma dopo aver ingerito miele da sballo, una droga che provoca effetti psicoattivi. L’incidente è avvenuto insieme ad altri due giovani, di 19 e 22 anni. La sostanza, nota come miele da sballo, è considerata molto pericolosa a causa dei suoi effetti sul sistema nervoso centrale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sui rischi legati all’uso di questa droga.

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È ancora in coma il 17enne napoletano che insieme ad altri due giovani amici, di 19 e 22 anni, ha ingerito una particolare droga, chiamata miele da sballo. I tre sono finiti in ospedale a Frattamaggiore e il più piccolo era ed è quello nelle peggiori condizioni. A spiegare quali sono gli effetti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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