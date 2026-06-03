Cos’è il ‘miele da sballo’ l’esperta | Thc fino al 90% può causare psicosi e coma

Un esperto ha avvertito che il cosiddetto 'miele da sballo' contiene THC fino al 90% e può provocare psicosi e coma. La sostanza, nota anche come miele di cannabis, viene utilizzata per scopi ricreativi e può essere molto potente. L’esperto ha spiegato i rischi associati all’uso di questa sostanza, sottolineando la possibilità di gravi effetti sulla salute. Non sono state riportate vittime o incidenti specifici, ma si evidenzia la pericolosità del prodotto.

(Adnkronos) – "Il 'miele da sballo' può causare psicosi e coma". È questo l'avvertimento di Tiziana Rubino – coordinatrice del gruppo di lavoro sulle dipendenze della Società italiana di farmacologia (Sif) e docente dell'università degli studi dell'Insubri – che ha spiegato all'Adnkronos Salute cos'è la cosiddetta cannabis wax – la droga assunta dal 17enne della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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