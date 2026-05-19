Laterina diventa una palestra a cielo aperto
Arezzo il 19 maggio 2026 si anima con una giornata dedicata allo sport e alla partecipazione comunitaria. Il centro storico di Laterina si trasforma in una palestra a cielo aperto, offrendo diverse attività sportive rivolte a tutte le età. La manifestazione coinvolge cittadini di varie età e gruppi locali, che si sono uniti per vivere momenti di attività e socializzazione all’aperto. L’evento si svolge in diverse aree della cittadina, con spazi dedicati a discipline diverse e momenti di intrattenimento.
Arezzo, 19 maggio 2026 – Una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla vita comunitaria. Sabato 23 maggio gli impianti sportivi di Laterina ospiteranno la terza edizione di “Sport e Comunità”, manifestazione promossa dal Comune di Laterina Pergine Valdarno in collaborazione con il CSI, pronta a coinvolgere associazioni sportive, volontariato e cittadini di tutte le età. L’evento prenderà il via alle 14.50 con il taglio del nastro e i saluti istituzionali, dando ufficialmente il via a un intero pomeriggio di attività gratuite, dimostrazioni e momenti di aggregazione. Quindici associazioni sportive e realtà del territorio animeranno infatti gli spazi degli impianti trasformandoli in una vera palestra a cielo aperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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