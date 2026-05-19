Laterina diventa una palestra a cielo aperto

Arezzo il 19 maggio 2026 si anima con una giornata dedicata allo sport e alla partecipazione comunitaria. Il centro storico di Laterina si trasforma in una palestra a cielo aperto, offrendo diverse attività sportive rivolte a tutte le età. La manifestazione coinvolge cittadini di varie età e gruppi locali, che si sono uniti per vivere momenti di attività e socializzazione all’aperto. L’evento si svolge in diverse aree della cittadina, con spazi dedicati a discipline diverse e momenti di intrattenimento.

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