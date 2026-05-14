‘Sport in famiglia’ a Roma una grande palestra a cielo aperto | Abodi e Buonfiglio per l’evento aperto a tutti

A Roma si svolge l’undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, un evento che si tiene nel Parco Centrale del Lago dell’Eur dal 15 al 17 maggio. La manifestazione, aperta a tutti, include attività sportive e iniziative legate al benessere, all’inclusione e alla sostenibilità. Durante i tre giorni, sono previsti incontri e interventi di figure pubbliche legate al mondo dello sport. La manifestazione si propone come un’occasione per coinvolgere diverse fasce di pubblico in attività all’aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 14 maggio 2026 – Roma torna protagonista dello sport con l’11esima edizione di “Sport in Famiglia” al Parco Centrale del Lago dell’Eur da venerdì 15 a domenica 17 maggio: tre giorni tra sport, benessere, inclusione e sostenibilità. La manifestazione, realizzata con il supporto di Eur Spa, vedrà come protagonisti nel grande spazio aperto i cittadini, le famiglie e i giovani potranno che potranno vivere un’esperienza diretta tra attività, dimostrazioni e prove gratuite. Oltre 66 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione, più di 20 associazioni e oltre 300 atleti presenti ogni giorno, animeranno un’area di oltre 10.000 mq di verde e 85. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ‘Sport in famiglia’ a Roma, una grande palestra a cielo aperto: Abodi e Buonfiglio per l’evento aperto a tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La nuova palestra a cielo aperto di Tregozzano inaugurata dall’assessore allo sport Federico ScapecchiTaglio del nastro da parte dell’assessore Federico Scapecchi della nuova struttura per attività fisica all’aperto a Tregozzano. Milano diventa una palestra a cielo aperto: fitness e natura nei parchi? Cosa sapere Cittadini occupano parchi di Milano come Sempione e Navigli per allenamenti all'aperto. Oggi ho preso parte alla conferenza di presentazione dell’11ª edizione di Sport in Famiglia, una manifestazione che rappresenta da anni un punto di riferimento per la promozione dello sport, dell’inclusione e della partecipazione sociale nella nostra città. Un x.com All'Eur ecco l'11esima edizione di Sport in Famiglia. L'appuntamento dal 15 al 17 maggioRoma torna protagonista dello sport con l'11ª edizione di Sport in Famiglia al Parco Centrale del Lago dell'EUR dal 15 al 17 maggio 2026 per tre giorni tra sport, benessere, inclusione e ... iltempo.it 'Family Sports' in Rome, a large open-air gym: Abodi and Buonfiglio for the event open to allFrom Friday the 15th to Sunday the 17th, activities, demonstrations, and free trials will be held in the Eur Lake Central Park: a focus on prevention and the environment. sport.quotidiano.net