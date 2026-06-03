Giornata del Tricolore dell’Asd Cvsp | tra passione e sostegno alle giovani generazioni

Il 2 giugno, durante la Giornata del Tricolore organizzata dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza, si sono svolti eventi dedicati alla passione per i veicoli storici e al sostegno delle giovani generazioni. La giornata ha coinvolto partecipanti e pubblico, con attività che hanno promosso il patrimonio locale e l’interesse per le automobili d’epoca. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti.

La passione incontra il sostegno al territorio e alle giovani generazioni. È quanto accaduto il 2 giugno, in occasione della Giornata del Tricolore, organizzata dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza. Un appuntamento tradizionale e ormai consolidato, che anche quest’anno ha visto una folta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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