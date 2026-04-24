Mattarella a San Severino Tricolore alle finestre | Una giornata storica

San Severino si appresta a vivere una giornata che sarà ricordata nel tempo, con il sindaco che ha annunciato l’installazione del Tricolore alle finestre di varie abitazioni. Il presidente della Repubblica sarà presente in città, come comunicato dagli organizzatori, per partecipare a un evento pubblico. La giornata prevede incontri e cerimonie ufficiali, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La città si è preparata con manifestazioni e allestimenti in vista di questo appuntamento.

San Severino, 24 aprile 2026 – San Severino si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia. Domani la città accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una visita dal forte valore istituzionale e simbolico, legata alle celebrazioni della Liberazione e alla memoria di un territorio profondamente segnato dalla Resistenza. L’appello del sindaco. L’emozione cresce e il sindaco Rosa Piermattei rivolge un appello alla comunità. “Invito tutta la cittadinanza – sottolinea – a partecipare con calore e decoro, esponendo il Tricolore e affollando, nel rispetto delle indicazioni, i luoghi del passaggio presidenziale”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattarella a San Severino, Tricolore alle finestre: “Una giornata storica” Notizie correlate Rinascita storica: 2,3 milioni per la palestra simbolo di San SeverinoUn progetto da 2,3 milioni per rianimare un simbolo architettonico La palestra ex Gil di San Severino Marche non è solo un edificio danneggiato dal... Mattarella a San Severino: memoria partigiana e rinascita post-sismaSergio Mattarella sarà a San Severino Marche il 25 aprile per la Festa della Liberazione, trasformando l’evento in un momento storico per la comunità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 Aprile, Mattarella a San Severino con Crosetto e Marcorè; 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche; Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: come accedere in piazza. Ci sarà la diretta Rai; Mattarella a San Severino, Tricolore alle finestre: Una giornata storica. Mattarella a San Severino, Tricolore alle finestre: Una giornata storicaTutto pronto per l’arrivo del presidente della Repubblica in occasione della festa della Liberazione. Il 25 aprile ritrovo in piazza, poi a teatro tra letture, musica e contributi storici. Piermattei: ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a San Severino Marche per il 25 aprile 2026: il senso della sua scelta ... policymakermag.it IL CIELO DI SAN SEVERINO MARCHE SI PREPARA AL 25 APRILE - L’emozione cresce in città in vista della cerimonia nazionale programmata per la Festa della Liberazione. Anche questa mattina gli elicotteri dell’Aeronautica Militare hanno sorvolato San - facebook.com facebook