Giorgio Locatelli nuovo giudice di Celebrity MasterChef Uk Prende il posto di John Torode che è stato rimosso dopo l’accusa per presunte affermazioni razziste

Giorgio Locatelli è diventato giudice di Celebrity MasterChef UK, sostituendo John Torode, sospeso dopo accuse di affermazioni razziste. Locatelli, che già faceva parte di MasterChef Italia, ora giudica concorrenti vip nella versione britannica del programma. La trasmissione vede partecipanti noti alle prese con le sfide culinarie, mentre il giudice italiano assume il ruolo di giurato principale. La sua nomina segue la rimozione del precedente giudice e riguarda esclusivamente la competizione tra celebrità.

Da “MasterChef Italia” a “Celebrity MasterChef Uk” è un attimo. È il caso di Giorgio Locatelli che è stato “promosso” alla versione britannica del format celebre in tutto il mondo, ma stavolta il giudice non si troverà gli aspiranti chef perfetti sconosciuti, ma i vip alle prese coi fornelli. Lo annunciato lo chef stesso durante il podcast “Table Manners” con la conferma della BBC. Locelli condurrà la prossima edizione di “Celebrity MasterChef” insieme a Grace Dent. Quest’ultima ha elogiato lo chef italiano, definendolo una “fantastica aggiunta” ed ha espresso entusiasmo per la nuova dinamica. “Ammiro da tempo il suo lavoro e sono stata una grande fan della Locanda Locatelli – ha continuato Dent – per molti anni è stato uno dei miei ristoranti preferiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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