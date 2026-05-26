X Factor Irama nuovo giudice | prende il posto di Achille Lauro e batte Tananai

Irama sarà il nuovo giudice di X Factor, sostituendo Achille Lauro. La produzione ha concluso le trattative e annunciato il suo ingresso nel talent show. Irama prenderà il posto di Lauro e si aggiungerà alla giuria, battendo Tananai come candidato. La decisione è stata confermata da fonti vicine alla produzione. La nuova edizione del programma si prepara con questa modifica nel cast dei giudici.

Irama sarà il nuovo giudice di X Factor dopo l'addio di Achille Lauro, secondo le indiscrezioni la produzione avrebbe chiuso la trattativa. Superato Tananai dopo i provini finali. Dopo l'addio di Achille Lauro, la produzione di X Factor avrebbe scelto il suo sostituto per la prossima edizione del talent show. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome in pole position è quello di Irama, pronto a entrare nel panel dei giudici. Il cantante avrebbe superato la concorrenza di Tananai, anche lui tra i papabili per il ruolo. L'addio di Achille Lauro: "Non escludo il ritorno" Achille Lauro aveva annunciato la sua uscita dal programma pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, in cui ripercorreva l'esperienza vissuta nelle due edizioni come giudice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Irama giudice a X Factor al posto di Achille Lauro, fuori Tananai

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Irama è il nuovo giudice di X Factor, prende il posto di Achille Lauro. La notizia era stata anticipata dal podcast Pezzi, a cui avevano fatto seguito varie ricostruzioni. La trattativa è chiusa da giorni. x.com

Irama ufficiale a X Factor 2026: prende il posto di Achille Lauro nella giuria di Sky. Con Iezzi, Gabbani e Jake La FuriaIrama nuovo giudice X Factor Achille Lauro, X Factor 2026 giuria Iezzi Gabbani Jake La Furia, Irama batte Tananai provino X Factor, Achille Lauro addio X Factor Instagram, Filippo Maria Fanti Irama Am ... lifestyleblog.it

X Factor, Irama nuovo giudice: prende il posto di Achille Lauro e batte TananaiIrama sarebbe il nuovo giudice di X Factor dopo Achille Lauro. Indiscrezioni parlano di accordo concluso e sorpasso nei confronti di Tananai nei provini finali. movieplayer.it