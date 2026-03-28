Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm | chi è il giudice del lavoro di Palermo che prende il posto di Cesare Parodi

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. È giudice del lavoro a Palermo e ha preso il posto di Cesare Parodi. La sua nomina è stata accolta con un lungo applauso durante un’assemblea che ha concluso mesi di tensioni tra i membri dell’associazione.

Un lungo applauso, quasi una liberazione dopo mesi di tensioni interne, ha salutato l’elezione di Giuseppe Tango alla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sabato 28 marzo, il magistrato palermitano di 43 anni è stato scelto per acclamazione come successore di Cesare Parodi, che si è dimesso il 23 marzo per «motivi personali», segnando una svolta generazionale e politica ai vertici delle toghe italiane. Giudice del lavoro a Palermo, Tango è l’espressione di Magistratura Indipendente (Mi), la corrente più conservatrice, ma la sua ascesa è stata tutt’altro che lineare. Come riportato da Repubblica, la sua figura ha rappresentato... 🔗 Leggi su Open.online

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