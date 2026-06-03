Giorgio Locatelli diventa giudice di Celebrity Masterchef Uk al posto di John Torode licenziato per razzismo
Giorgio Locatelli è entrato nel cast di Celebrity MasterChef UK come giudice, sostituendo John Torode, licenziato per comportamenti ritenuti razzisti. Lo chef italiano si è aggiunto alla giuria del programma televisivo, che vede anche un’altra figura nota, ma senza menzionare i nomi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo del cambio.
Lo chef italiano Giorgio Locatelli entra a far parte della squadra di Celebrity MasterChef UK. Il cuoco prenderà il posto del giudice uscente John Torode, allontanato dal programma dopo essere stato accusato di aver pronunciato una serie di presunti insulti razzisti nel corso di una sfuriata avvenuta dietro le quinte della trasmissione nel luglio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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