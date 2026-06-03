Giorgio Locatelli diventa giudice di Celebrity Masterchef Uk al posto di John Torode licenziato per razzismo

Notizia in breve

Giorgio Locatelli è entrato nel cast di Celebrity MasterChef UK come giudice, sostituendo John Torode, licenziato per comportamenti ritenuti razzisti. Lo chef italiano si è aggiunto alla giuria del programma televisivo, che vede anche un’altra figura nota, ma senza menzionare i nomi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo del cambio.