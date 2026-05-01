Giorgia Meloni Primo maggio festa di chi manda avanti l' Italia Una lezione a sinistra e Landini

Il Primo maggio viene descritto come la festa di chi, con impegno, sacrificio e dignità, contribuisce quotidianamente alla crescita del Paese. In un discorso recente, un rappresentante politico ha affermato che questa giornata celebra le persone che si impegnano per portare avanti l’Italia. Ha inoltre indirizzato un messaggio alla sinistra e a un leader sindacale, definendo il Primo maggio come un momento di riflessione sui lavoratori.

Il Primo maggio è la festa di chi ogni giorno, "con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia ". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, augurando agli italiani una buona festa del lavoro in un momento particolarmente delicato. "E' anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti - ricorda la premier -. Da quando siamo al governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all' occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, "Primo maggio festa di chi manda avanti l'Italia". Una "lezione" a sinistra e Landini Notizie correlate Primo Maggio, il messaggio di Giorgia Meloni: "La festa di chi manda avanti l'Italia""Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia". Leggi anche: Primo Maggio, Meloni: “Festa di chi ogni giorno manda avanti l’Italia” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Lavoro, approvato il decreto Primo maggio. Meloni: Incentivi pubblici solo a chi applica il salario giusto; Via libera al dl Lavoro. Meloni: nuova proroga del taglio alle accise forse più breve e per il gasolio. Meloni: Il Primo Maggio è la festa di chi manda avanti l’ItaliaRoma, 1 mag. (LaPresse) - Giorgia Meloni, in occasione del Primo Maggio, ha sottolineato che la Festa dei Lavoratori celebra chi ogni giorno, ... stream24.ilsole24ore.com Primo Maggio, Meloni rivendica il decreto lavoro: Salario giusto non si difende con slogan, ma con misure concrete e diritti veriLa premier su X: Risorse pubbliche a chi rispetta i lavoratori. I numeri: oltre 1,2 milioni di occupati in più e record di lavoro femminile. orizzontescuola.it La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com La grana Minetti rende nervosi, soprattutto a destra. Lo si capisce da ciò che si muove intorno a Mediaset, da sempre spia dell’umore e delle mosse della coalizione, ma pure da come la premier Giorgia Meloni reagisce in conferenza stampa a una domanda s - facebook.com facebook