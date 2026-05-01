Il Primo Maggio viene definito come la festa di chi ogni giorno lavora con impegno, sacrificio e dignità per far funzionare il paese. Questa affermazione è stata pronunciata da un rappresentante del governo durante un intervento pubblico, sottolineando il valore del lavoro e dei cittadini che contribuiscono quotidianamente. La giornata è stata occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di chi si dedica con costanza alle proprie responsabilità.

"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Instagram. "Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all'occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Primo Maggio, il messaggio di Giorgia Meloni: "La festa di chi manda avanti l'Italia"

Notizie correlate

Leggi anche: Primo Maggio, Meloni: “Festa di chi ogni giorno manda avanti l’Italia”

Meloni: "Il 1 Maggio è la festa di chi manda avanti l'Italia"AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Primo maggio, domani i sindacati in piazza Marconi; DL 1° Maggio, via libera al testo: novità su bonus assunzioni, salari e rider; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Al lavoro in bici: è un nostro diritto. Il messaggio di FIAB per celebrare il Primo Maggio - FIAB.

Primo maggio, il messaggio di Giorgia Meloni: La festa di chi manda avanti l'ItaliaIl Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Instagram. Ed è anche i ... msn.com

Primo Maggio, Meloni: Festa di chi ogni giorno manda avanti l’ItaliaGiorgia Meloni celebra il Primo Maggio con un post sui social. Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti ... lapresse.it

beh .. lei si riposa , noi lavoriamo . Buon Primo Maggio , festa dei lavoratori appunto .. https://www.facebook.com/share/1HEaC65yaU/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook

Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com