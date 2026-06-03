Gioco vario e intelligente contro la potenza di Auger

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel quarto di finale del torneo di Parigi, Flavio Cobbo' Cobolli ha raggiunto il risultato più importante della sua carriera, con un gioco vario e intelligente. Di fronte a lui ci sarà Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese che cercherà di impedirgli di avanzare ulteriormente nel torneo. Entrambi i giocatori si preparano a sfidarsi in una partita decisiva, che mette in palio un posto tra i migliori quattro del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per Flavio Cobbo' Cobolli il quarto di finale odierno rappresenta il miglior risultato della carriera nel torneo parigino: lo stesso vale anche per Felix Auger-Aliassime, il canadese che cercherà di sbarrargli il passo. L'azzurro ha finora perso un solo set, negli ottavi di finale contro l'americano Zachary Svajda: il suo avversario è invece uscito vincitore da una grande battaglia al primo turno con il tedesco Altmaier (battuto al super tie-break) faticando ancora contro Burruchaga e Nakashima prima di battere in tre set il cileno Tabilo. I due sono anche le uniche teste di serie rimaste in corsa nella parte alta del tabellone: Cobolli è il numero dieci del seeding, Auger-Aliassime il quattro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gioco vario e intelligente contro la potenza di auger
© Ilgiornale.it - Gioco vario e intelligente contro la potenza di Auger
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"Gioco alla potenza", la conferenza durante Calenzano in giocoIl 12 aprile alle 16:00 si svolgerà a Calenzano una conferenza intitolata “Gioco alla Potenza – Le potenzialità del gioco nell’educazione”.

Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di SkyOggi, durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale.

Argomenti più discussi: Gioco vario e intelligente contro la potenza di Auger; 007 First Light - La recensione; LumenTale Memories of Trey Recensione: il monster collector italiano.

gioco vario e intelligenteGioco vario e intelligente contro la potenza di AugerPer Flavio Cobbo' Cobolli il quarto di finale odierno rappresenta il miglior risultato della carriera nel torneo parigino: lo stesso vale anche per Felix Auger-Aliassime, il canadese che cercherà di s ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web