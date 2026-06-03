gioco vario e intelligente contro la potenza di auger

Nel quarto di finale del torneo di Parigi, Flavio Cobbo' Cobolli ha raggiunto il risultato più importante della sua carriera, con un gioco vario e intelligente. Di fronte a lui ci sarà Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese che cercherà di impedirgli di avanzare ulteriormente nel torneo. Entrambi i giocatori si preparano a sfidarsi in una partita decisiva, che mette in palio un posto tra i migliori quattro del torneo.

Per Flavio Cobbo' Cobolli il quarto di finale odierno rappresenta il miglior risultato della carriera nel torneo parigino: lo stesso vale anche per Felix Auger-Aliassime, il canadese che cercherà di sbarrargli il passo. L'azzurro ha finora perso un solo set, negli ottavi di finale contro l'americano Zachary Svajda: il suo avversario è invece uscito vincitore da una grande battaglia al primo turno con il tedesco Altmaier (battuto al super tie-break) faticando ancora contro Burruchaga e Nakashima prima di battere in tre set il cileno Tabilo. I due sono anche le uniche teste di serie rimaste in corsa nella parte alta del tabellone: Cobolli è il numero dieci del seeding, Auger-Aliassime il quattro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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