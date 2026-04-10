Oggi, durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. Dopo aver superato il ceco Thomas Machac in tre set, il giocatore italiano si prepara a sfidare il canadese sulla terra rossa del Principato. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8, mentre Sky ha comunicato le sue previsioni circa la copertura televisiva dell'incontro.

Jannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa del Principato, dove se la dovrà vedere con il canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 7 del ranking ATP nella giornata di venerdì 10 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma. L’azzurro conduce per 4-2 nei precedenti e ha vinto gli ultimi quattro, tutti disputati nel 2025 (tra cui la semifinale degli US Open e l’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky

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Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match x.com

L’azzurro ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set con Machac, dopo una partenza sprint. Domani ai quarti contro il canadese Auger-Aliassime: «Ogni giorno è diverso, cercheremo di fare una buona prestazione» - facebook.com facebook