Il 12 aprile alle 16:00 si svolgerà a Calenzano una conferenza intitolata “Gioco alla Potenza – Le potenzialità del gioco nell’educazione”. L’evento sarà focalizzato sull’uso del gioco come metodo per favorire lo sviluppo, l’apprendimento e le interazioni tra persone. La discussione si concentrerà su come il gioco possa essere integrato nelle pratiche educative e formative.

Le potenzialità del gioco nell’educazione Il 12 aprile alle ore 16:00 si terrà la conferenza “Gioco alla Potenza – Le potenzialità del gioco nell’educazione”, un incontro dedicato ad esplorare il valore del gioco come strumento di crescita, apprendimento e relazione. Il gioco non è soltanto un momento di svago: è un linguaggio universale che accompagna l’essere umano lungo tutto il percorso della vita. Attraverso il gioco si sperimenta, si apprendono regole, si sviluppano competenze sociali, cognitive ed emotive. È uno spazio protetto dove si può provare, sbagliare e riprovare, costruendo conoscenze e relazioni. La conferenza sarà l’occasione per approfondire questi temi grazie al contributo di studiosi, educatori e professionisti che da anni lavorano sul rapporto tra gioco, educazione e comunità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - "Gioco alla potenza", la conferenza durante Calenzano in gioco

Articoli correlati

Calenzano in GiocoCalenzano (Firenze) si prepara ad accogliere un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo del gioco intelligente e della cultura pop.

Accoltellato alla schiena dalla compagna: l'ipotesi dell'incidente durante un gioco eroticoMESTRE (VENEZIA) - È finita con un uomo accoltellato alla schiena una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire avvenuta ieri attorno alle 19...

Una raccolta di contenuti su Gioco alla potenza la conferenza...

Discussioni sull' argomento AL 95’ WINKELMANN AFFOSSA IL POTENZA; Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza pronto per questa sfida che vede in gioco giovani da tutta Italia. In bocca al lupo!; La Potenza della fragilità, il 7 maggio al Ponchielli, lo spettacolo teatrale ispirato al libro Una storia Chiara, scritto dal papà Gianluca Galimberti; Test racchette: la nuova Boom. Musetti ci mette la faccia.

L'altoatesino supera Michelsen in due set e si prepara alla sfida con Tiafoe, ma non è soddisfatto del suo gioco da fondo campo - facebook.com facebook

#Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la #Juve deve decidere x.com