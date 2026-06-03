Gioco d’azzardo slot in flessione Ma esplode quello online

Nel 2025, le scommesse e le slot machine in provincia sono aumentate del 3,9% rispetto all’anno precedente. Le aree che hanno registrato le crescite più significative sono Brumano, Locatello, Valleve, Torre Pallavicina e Riva di Solto. Al contrario, il gioco d’azzardo con slot fisiche mostra una diminuzione, mentre cresce l’attività online.

I DATI DEL 2025. In provincia +3,9% rispetto al 2024. Boom a Brumano, Locatello, Valleve, Torre Pallavicina e Riva di Solto. Fermi a zero Blello e Mezzoldo. Soldi, tanti soldi. Quelli riversati nell’azzardo continuano a crescere e disegnano una geografia particolare della Bergamasca, con picchi di «puntate» che fanno intendere quanto il gioco possa scivolare nel patologico. Però questo fiume di denaro scorre sempre più carsico, quasi invisibile: a trascinarlo è ormai il comparto telematico, quella miriade di piattaforme che «bruciano» online cifre astronomiche persino nei piccoli comuni. Nel 2025 la «raccolta» – ovvero il volume totale delle... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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