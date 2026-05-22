Gioco d' azzardo online a Soliera la ' febbre' è troppo alta | spesi 5 milioni in più in un anno

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Soliera, nel corso dell'ultimo anno, le spese legate al gioco d'azzardo online sono aumentate di circa 5 milioni di euro rispetto all'anno precedente. La raccolta totale dell'azzardo legale nell'Unione Terre d'Argine per il 2024 si aggira tra i 275 e i 277 milioni di euro. Questo dato indica una crescita significativa rispetto ai periodi precedenti e riflette una maggiore diffusione delle piattaforme di gioco digitali nella zona. L'aumento delle spese è stato registrato in diversi comuni dell'area.

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Nel 2024 la raccolta complessiva dell'azzardo legale nell'Unione Terre d'Argine è stimata tra i 275 e i 277 milioni di euro, pari a 3.020 euro giocati mediamente da ogni residente maggiorenne, dato superiore del 9% alla media provinciale. Le perdite complessive ammontano a circa 45 milioni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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