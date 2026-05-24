Gioco d’azzardo online a 15 anni | i dati shock sulla dipendenza giovanile e i rischi per le famiglie

Da panorama.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gioco d’azzardo online tra i minori di 15 anni è in aumento, con rischi elevati di dipendenza. Secondo un educatore psicologo, questa attività può essere più dannosa di alcune sostanze stupefacenti. I dati indicano una crescita preoccupante di adolescenti coinvolti, con conseguenze potenzialmente gravi per le famiglie. Il fenomeno viene descritto come una problematica emergente e grave, che richiede attenzione e interventi mirati.

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Per gli adolescenti il gioco d’azzardo on line è peggio del crack, una droga devastante. Le parole da pugno nello stomaco sono di Simone Feder, educatore psicologo della Casa del giovane di Pavia, che racconta a Panorama un fenomeno drammaticamente in crescita. Il 44,8% degli studenti italiani fra i 15 e 16 anni ha giocato d’azzardo. Il doppio della media europea. Circa 170 mila ragazzi fra i 15 e 19 anni sono già stati classificati come giocatori problematici nel 2025. E la quota di minori che gioca on line, nonostante i divieti, è raddoppiata negli ultimi sei anni. Dai videogiochi alle scommesse online: la trappola invisibile. «Federico, ancora prima dei 18 anni, ha cominciato a giocare con le slot machine dei bar», racconta Simone Feder. 🔗 Leggi su Panorama.it

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