Scrive Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Grazie al lavoro e alla determinazione di tante persone, lo stadio Erasmo Iacovone sta prendendo forma. Abbiamo davanti 16 settimane decisive, ogni giorno conta, ogni sforzo fa la differenza. Diamo tutti il massimo, insieme, per centrare l’obiettivo. Buon lavoro! L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: lo stadio “sta prendendo forma” A sedici settimane dai Giochi del Mediterraneo

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