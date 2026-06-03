Giochi del Mediterraneo Iaia raccoglie l’appello di Bitetti | Serve un clima di vera collaborazione
Un rappresentante ha raccolto un appello riguardante i Giochi del Mediterraneo, sottolineando la necessità di un clima di collaborazione tra le parti coinvolte. La questione, legata all’organizzazione dell’evento, ha suscitato discussioni nel contesto locale, con diversi esponenti che si sono espressi sulla questione. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito politico cittadino, legato alla gestione e alla pianificazione delle iniziative pubbliche in vista dei Giochi.
Tarantini Time Quotidiano L’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo continua ad alimentare il confronto politico cittadino. Sul tema interviene il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che dichiara di condividere l’appello all’unità lanciato dal sindaco Piero Bitetti, sottolineando però la necessità di tradurre questo principio in comportamenti concreti. “Accogliamo con favore l’appello all’unità lanciato dal sindaco Bitetti in vista dei Giochi del Mediterraneo. In una fase così delicata e decisiva, riteniamo anche noi che servano responsabilità, collaborazione istituzionale e massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un obiettivo che appartiene all’intera comunità”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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