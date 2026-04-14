Oggi a Palermo prende il via la nuova edizione di Earth Day Med, il festival dedicato al clima nel Mediterraneo. La manifestazione si svolge in una regione che, più di altre, testimonia le conseguenze delle crisi ambientali globali. Durante l’evento si svolgono incontri, attività e iniziative per sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale e delle risposte ai cambiamenti climatici. La manifestazione si svolge in un contesto in cui le sfide ecologiche sono particolarmente evidenti.

C’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo. Frontiera climatica, crocevia energetico, spazio politico fragile e decisivo. Ed è proprio da qui, da Palermo, che ci si ritrova per il terzo anno consecutivo a costruire una nuova grammatica della transizione con Earth Day Med, il primo Festival del Clima del Mediterraneo, promosso da Fondazione Studio Rizoma in partnership strategica con ECCO, il think tank italiano per il clima, Fondazione Heinrich Böll, Università degli Studi di Palermo e il Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’ Unione per il Mediterraneo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Palermo capitale del clima: via alla nuova edizione di Earth day Med, il festival del clima del Mediterraneo

Al Teatro Garibaldi il Festival del Clima del Mediterraneo: dai panel alle passeggiate green, il programmaC’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo.

«Clima ingiusto», un nuovo welfare ambientale e sociale per le vittime del climaLibri Sette storie diverse, esemplificative delle crisi sociali provocate dai cambiamenti climatici e dalle politiche di transizione energetica Libri...