Sabato e domenica, il Castello apre le porte a Ludolandia 2026, un evento di due giorni con giochi, attrazioni e musica. Sono previste anche esibizioni di spettacoli realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto Arti e Mestieri con gli Artigiani del Borgo. L’area ospita diverse novità e attività pensate per il divertimento di tutte le età. La manifestazione coinvolge varie scuole e artigiani locali, offrendo un programma ricco di intrattenimento e creatività.

Sabato e domenica il Castello ospita Ludolandia 2026. Due giorni di attrazioni, giochi, divertimento, musica e altre novità, come gli spettacoli ideati dalle varie scuole che hanno lavorato al progetto Arti e Mestieri con gli Artigiani del Borgo. Si potrà scoprire la fiaba danzata di Aladdin, con le compagnie Orizon Danza e Back Spin, e la partecipazione speciale di Davide Sandri, oppure le magie del Mago Filip e quelle, sempre cariche di buon umore, del Mago Berto. E ancora: i balli irlandesi di Gens d’Ys, Il Mondo nelle Ali, che promuove la conoscenza della falconeria, il Centro cinofilo Il Branco con l’addestramento dei cani, gli artisti di strada, il truccabimbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giochi, attrazioni e tanta musica. Arriva il weekend di Ludolandia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Pinamonti a Tuttosport: «Quando arriva la domenica e non giochi rosichi. Ho dovuto mangiare tanta me**a»Pinamonti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato del suo periodo in maglia Inter.

Fiera di primavera, Vernice art fair, Carnevale fiumanese e tanta musica dal vivo: tutti gli eventi del weekendNel fine settimana nel Forlivese si svolgono diversi eventi: una fiera di primavera, una mostra di arte dedicata alla vernice, il Carnevale fiumanese...

Argomenti più discussi: Giochi, attrazioni e tanta musica. Arriva il weekend di Ludolandia; Bimbolandia arriva a Lugo, un week end a misura di giochi e divertimento; Giornata del gioco e dell'inclusione: domenica di sport e tanto divertimento ad Aspra; La Notte Bianca di Via Dagnini e Via degli Orti torna in versione estesa il 4 giugno.

Nuovo parco giochi e Muvet. Le attrazioni a CastiglioneCASTIGLIONE DELLA PESCAIADomani nella Piccola Svizzera spazio alla festa e alle famiglie con l’inaugurazione del nuovo parco giochi sul lungomare di via Roma. Un pomeriggio, a partire dalle 15.30, all ... lanazione.it