Fiera di primavera Vernice art fair Carnevale fiumanese e tanta musica dal vivo | tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana nel Forlivese si svolgono diversi eventi: una fiera di primavera, una mostra di arte dedicata alla vernice, il Carnevale fiumanese e numerosi concerti dal vivo. La città si anima con queste iniziative, che coinvolgono esposizioni, spettacoli e momenti di intrattenimento per il pubblico locale e non solo. Le manifestazioni si distribuiscono tra diverse location della zona, offrendo un programma ricco di attività.

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo nel Forlivese e in tutto il comprensorio sono in programma momenti di animazione e intrattenimento pensati per un pubblico di tutte le età Nel Forlivese l'ultimo fine settimana di marzo abbraccia la primavera, se non con il meteo, con lo spirito. E lo fa con un ricco calendario di appuntamenti all'aria aperta. Piazza Saffi accoglie per l'occasione uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile: domenica il centro storico si animerà con la tradizionale Fiera di Primavera, un evento capace di unire shopping, convivialità e voglia di vivere la città. Per tutta la giornata, la piazza ospiterà oltre 200 bancarelle con un’ampia varietà di prodotti: abbigliamento, calzature, accessori, oggettistica e articoli per la casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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