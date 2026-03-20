Pinamonti a Tuttosport | Quando arriva la domenica e non giochi rosichi Ho dovuto mangiare tanta me**a

Pinamonti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato del suo periodo in maglia Inter. Ha detto che quando arriva la domenica e non scende in campo “rosica” e ha aggiunto di aver dovuto mangiare molta “me**a” durante quella fase. Il calciatore ha commentato anche le sue esperienze recenti nel calcio.

Inter News 24 Pinamonti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche del suo periodo in maglia Inter. Andrea Pinamonti, oggi attaccante del Sassuolo con un passato all’Inter, ha raccontato a Tuttosport del periodo vissuto in nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: NE HO MANGIATA DI ME**A – «Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi. Ma capivo chi avevo davanti; anzi, Conte lo devo ringraziare, sono cresciuto tanto con lui. A gennaio avevo chiesto al mister di poter andare via, lui mi disse: “Non posso dirti che sarai titolare, ma voglio che tu stia qui, i benefici li vedrai in campo”. Ho dovuto mangiare tanta merda. 🔗 Leggi su Internews24.com

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