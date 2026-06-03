Giocatori riconfermati | la Salernitana riparte dal blocco Cosmi
La Salernitana conferma il blocco guidato da Cosmi, includendo giocatori come Lescano, segnando 10 gol, il centrocampista de Boer, Ferrari e la possibilità di riscattare Ferraris. Potrebbero restare anche Villa e almeno un difensore tra Matino e Anastasio. Oltre a Tascone, questi giocatori sono stati indicati da Cosmi come parte della rosa per la prossima stagione. La squadra si prepara a ripartire con questa base.
Facundo Lescano, ingaggiato a gennaio e a segno 10 volte, il centrocampista de Boer, l'altro centravanti Ferrari, possibilmente il riscatto di Ferraris, Villa e almeno un difensore tra Matino e Anastasio: ecco il blocco Cosmi, ecco i giocatori che, insieme a Tascone, saranno indicati da Cosmi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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