Giocatori riconfermati | la Salernitana riparte dal blocco Cosmi

Notizia in breve

La Salernitana conferma il blocco guidato da Cosmi, includendo giocatori come Lescano, segnando 10 gol, il centrocampista de Boer, Ferrari e la possibilità di riscattare Ferraris. Potrebbero restare anche Villa e almeno un difensore tra Matino e Anastasio. Oltre a Tascone, questi giocatori sono stati indicati da Cosmi come parte della rosa per la prossima stagione. La squadra si prepara a ripartire con questa base.